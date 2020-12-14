"Аталанта? Ми знаємо, що це за команда, ми дуже поважаємо її. Матч відбудеться наприкінці лютого, для мене зараз важливіша наступна гра з Атлетіком. Це ще одна чудова нагода для нас.

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У Реала може бути спад після перемоги над Атлетіко? Я не згоден. Ми здобули тільки три очки. Реал хотів показати, що команда в порядку і не думає про сторонні речі. Нічого не змінилося, ми працюємо день за днем, і ми хочемо продовжувати в тому ж дусі", – цитує Зідана Marca.

У минулорічному розіграші ЛЧ Реал попрощався з турніром саме на стадії 1/8 фіналу, кривдником мадридців став Манчестер Сіті.

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