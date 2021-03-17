"Вітаю гравців, оскільки вони відмінно діяли від початку і до кінця матчу проти команди, яка вимагає від тебе великих фізичних витрат. Потрібно добре захищатися, а що стосується контролю м'яча, думаю, ми провели цілісний матч.

Реал – Аталанта – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Думаю, в кінці у них не було моментів, лише один шанс у Сапати, тільки один. Вони створюють багато гольових ситуацій, сьогодні ми цього не бачили. Ми здорово діяли, гра в обороні викликає приємні емоції.

Модріч і Кроос – феноменальна пара опорників. Якщо говорити про Луку... Йому 35, але на поле цього зовсім не видно. Я задоволений Вінісіусом, тому що він заробив пенальті. Ми знаємо, що з його швидкістю він може створити проблеми будь-якій обороні. Це дуже важливо. Асенсіо продовжує тренуватися, він вийшов і забив. Це здорово для нього і для нас", – поділився Зідан у коментарі Marca.

Зазначимо, що Реал переграв Аталанту (3:1) та вийшов до наступного раунду. Єдиний гол італійці забили після штрафного у виконанні Мурієля.

Реал переміг Аталанту й вийшов у 1/4 фіналу ЛЧ: тактичний тріумф Зідана, невиразний Маліновський і перформанс Бензема