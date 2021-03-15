"Минув рік із того часу, як ми грали проти Валенсії, і з тих пір ми граємо без глядачів. Це буде зовсім інший матч. Ми зустрічаємося із Реалом після поразки в першому матчі. Вони й до цього були фаворитами, а тепер тим більше.

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Але ми все ще можемо пройти далі. Ми хочемо зіграти добре та дати максимальний бій супернику. Цей сезон у Лізі чемпіонів дуже непростий, але ми вийшли зі складнішої групи, ніж торік, набравши при цьому 11 очок. Доволі зарозуміло думати, що ми можемо обіграти Реал. Ми почекаємо, поки вийдемо на поле, і потім подивимось, як їх стримувати.

Ми хочемо провести відмінну гру, і я сподіваюсь, що цього буде достатньо проти одного з найуспішніших клубів в історії турніру", – наводить слова алленаторе офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Реал – Аталанта відбудеться у вівторок, 16 березня. Початок поєдинку о 22:00.

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