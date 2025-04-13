Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про кадрові проблеми в команді за кілька днів до вирішального матчу з Реалом.

"Каноніри" зіграли внічию з Брентфордом (1:1). Матч приніс додаткові кадрові проблеми для Арсенала напередодні гри з Реалом. Бен Вайт, як і Жоржінью, не потрапили до заявки, а Томаса Партея довелося замінити.

Клуби АПЛ хочуть поцупити в Барселони претендента на "Золотий м'яч" – його оцінили у 80 мільйонів євро

"Партей щось відчув, тому ми не хотіли ризикувати. Я ще не говорив з лікарями, тому не можу сказати, чи буде він доступний на Лігу чемпіонів.

Форма Вайта? Знову ж таки, не знаємо. Бен не міг грати, тому не потрапив до заявки на матч проти Брентфорда. У нас є декілька днів, щоб оцінити його стан.

Щодо Жоржінью, то він сказав, що не може нормально дихати, тож це може бути пов'язано з травмою ребер. Це дивно, тому що він зазвичай завжди доступний. Думаю, що це може бути серйозним", – цитує Артету офіційний сайт "канонірів".

У лазареті Арсенала також перебувають Габріел, Калафйорі, Томіясу, Жезус, Хаверц.

Нагадаємо, що "каноніри" виграли першу зустріч з Реалом 3:0. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня в Мадриді.

Арсенал зіграв внічию з Брентфордом – Зінченко віддав передасист під скасований гол, Ярмолюк долучився до рятівної атаки