Із записом переговорів суддівської бригади скандального матчу між Реалом і Альмерією стався витік. Журналіст Жерар Ромеро опублікував його у своєму блозі FC Jijantes. Іспанська федерація футболу (RFEF) розгнівана цим фактом і вже почала розслідування стосовно цього. Перший крок, який було зроблено – RFEF написала скаргу до Цивільної гвардії Іспанії і змусила останню відкрити справу.

"Нам забили рукою": гравець Альмерії переконаний в упередженому ставленні суддів до суперників Мадрида

Суддівство Франсіско Ернандеса Маесо викликало серйозні суперечки з боку Альмерії, як і робота Алехандро Ернандеса Ернандеса, який відповідав за відеоповтори. Головного арбітра викликали до монітора VAR тричі: у випадку з імовірним пенальті на користь Реала, незарахованим голом у ворота Альмерії і ще одним голом у ворота "меренгес".

Реал насилу виграв у найгіршої команди Ла Ліги з рахунком 3:2.

Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією – Кепа пропустив тричі