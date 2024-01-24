В Іспанії досі не вщухають розмови навколо матчу Реала та Альмерії у 21 турі Ла Ліги.

Мадридці перемогли свого противника з рахунком 3:2. Утім, після зустрічі широко обговорювалося кілька моментів і помилки суддів.

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Як повідомляє Meczyki, суддівський комітет, переглянувши матч, дійшов висновку, що арбітри матчу припустилися кількох помилок.

Перша – під час призначення пенальті після гри рукою гравця гостей. На думку комітету, перед тим, як сталося порушення, могло бути два фоли з боку гравців Реала. Спочатку Хоселу, а потім Антоніо Рюдігера. Однак арбітри проігнорували ці події, зосередившись на руці Кайкі.

Другою помилкою став вищезгаданий гол Вінісіуса. Комісія вважає, що Ернандес Ернандес припустився помилки як арбітр VAR – адже він взагалі не повинен був викликати до монітора головного арбітра. Не було впевненості, чи забив гол бразилець плечем або рукою, тому ситуація не була чіткою та очевидною.

Утім, Ернандес Ернандес, попри його жахливу роботу на VAR, не був усунутий від роботи. Він обслуговуватиме матч у Кубку Іспанії між Атлетіко та Севільєю.

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