Барселона здолала Бетіс з рахунком 2:1 у матчі 17 туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Барселона продовжує доводити свою перевагу над Реалом у нинішній кампанії Ла Ліги. Перемога над Бетісом допомогла каталонській команді досягти позначки у 50 набраних очок. А "блаугранас" лише раз у своїй історії не ставала чемпіоном Іспанії з такою кількістю очок після першого кола чемпіонату – у сезоні 2013/14.

Барселона втримала перемогу над Бетісом, відірвавшись від Реала на вісім очок

У Севільї забивати гостьовим форвардам допомагали захисники. Алехандро Бальде став героєм епізоду, доставивши м'яч на реактивній швидкості точно на Рафінью, а Робертові Лєвандовскі асистував Рональд Араухо. Наприкінці зустрічі Бетіс спромігся відіграти один м'яч (автоголом відзначився Кунде), але втрачати очки цього вечора Барселона не планувала.