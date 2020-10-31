Реад Мадрид – Уеска: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Лунін розпочав на лаві запасних
У рамках 8-го туру іспанського чемпіонату мадридський Реал на власному полі приймає Уеску. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Матч Реал – Уеска розпочався о 15:00 за київським часом. Переглянути матч наживо можна на платформі MEGOGO.
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Стартові склади команд:
Реал: Куртуа; Лукас Васкес, Мілітао, Рамос, Марсело – Каземіро, Вальверде, Модріч – Асенсіо, Бензема, Азар
Запасні: Лунін, Альтубе, Варан, Кроос, Йовіч, Вінісіус, Іско, Менді, Маріано, Родріго, Серхіо Сантос
Уеска: Фернандес – Маффео, Пулідо, Сіовас, Луїсінью – Борха Гарсія, Москера, Нвакалі – Серхіо Гомес, Рафа Мір, Онтіверос
Запасні: Альваро, Інсуа, Гастоні, Галан, Еухені, Думбія, Феррейро, Сеоане, Хуан Карлос, Сандро, Ескріче
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