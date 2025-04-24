РБ Лейпциг встановив перші контакти з Анрі, інформує Le Journal du Diamanche. Боси клубу шукають тренера, який володіє навичками атакувального і привабливого футболу, довіряє молодим талантам і, в ідеалі, вже має досвід роботи в структурі Ред Булл.

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Останній пункт повною мірою стосується французького тренера, який як гравець виступав за РБ Нью-Йорк з 2010 по 2014 рік. У нього також прекрасні відносини з Олівером Мінцлаффом, босом австрійської компанії. Джерело повідомляє, що Юрген Клопп особисто схвалив кандидатуру Анрі.

Тьєррі залишається безробітним із літа 2024 року, коли тренував Олімпійську збірну Франції та завоював із нею срібну медаль.

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