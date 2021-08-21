Новою жертвою жахливого літа Барселони стане юний хавбек. РБ Лейпциг, найімовірніше, підпише іспанця перед закриттям трансферного вікна, стверджує Marca.

Куман кинув світло на майбутнє Коутінью в Барселоні

Рональд Куман під час передматчевої прес-конференції у п'ятницю фактично визнав, що вихованець Ла Масії не зможе продовжити свої виступи за "блаугранас". Причина – його відмова цього літа від підписання нового контракту на умовах Барси.

Багатообіцяючий дебют Ілайша в Барселоні став одним із найяскравіших моментів нетривалої епохи Кумана на Камп Ноу. Тож поява списку претендентів на таланта не стала несподіванкою.

Проте, першим реальний крок до підписання зробив РБ Лейпциг. Німці вийшли на технічний департамент Барселони, щоб заявити свій інтерес і зробити неформальну пропозицію. Перемовини між клубами наразі тривають, хоча очевидним є бажання Барси заробити бодай 15 млн євро.

Жоан Лапорта рішуче налаштований покласти край часам божевільних витрат своїх попередників Роселя і Бартомеу. Відмова від потурання агентам і гравцям, які прагнуть швидко забезпечити собі безбідну старість ще до реальних досягнень, стала наріжним каменем цієї політики.

Позиція Барселони щодо Моріби була гранично зрозумілою: каталонці вважають прийнятною пропозицію про продовження контракту, враховуючи фінансове становище клубу, а якщо гравець відмовиться підписати угоду, то не зіграє ані хвилини в сезоні 2021/22.

Барселона не хоче витрачати ресурси на гравця, який влітку 2022-го дістанеться іншому клубу безкоштовно. Тож йому заборонили навіть тренуватися з першою командою. Якщо трансфер Моріби до Бундесліги відбудеться, то далі Барселона зосередиться на продажі Умтіті та П'яніча за останні 10 днів літа.

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