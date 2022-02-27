У неділю 24-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 24-й тур

Бохум – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Нкунку, 82

Аугсбург – Борусія Д – 1:1

Голи: Саренцен-Базі, 78 – Азар, 35

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У першому матчі дня Бохум приймав РБ Лейпциг. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі практично без моментів – команди не змогли завдати бодай удару у площину воріт один одного.

По перерві Пантовіч та Сілва обмінялись небезпечними пострілами, однак м'яч в обох випадках просвистів повз ворота. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки господарі ледь не вийшли вперед – Лосілья замикав навіс з кутового, але влучив у поперечину. За трохи Антві-Аджей міг забивати "бикам", але головою спрямував м'яч у праву стійку. "Не забиваєш ти, забивають тобі" – прописну істину ще раз підтвердили гості, які зусиллями Нкунку наприкінці матчу вирвали три очки. Перемога підняла РБ Лепциг у четвірку найкращих команд Бундесліги, Бохум залишився одинадцятим.

У ще одному поєдинку зустрічались Аугсбург і дортмундська Борусія. Команди вже традиційно підтримали Україну, вийшовши на матч з величезним банером "Разом заради миру", а господарі навіть підготовували особливу тренувальну форму у синьо-жовтих кольорах.

Our warm-up shirts for today pic.twitter.com/7FxAuvt6k7 — FC Augsburg (@FCA_World) February 27, 2022

Вже на початку матчу команди обмінялись моментами: Грегоріч та Дауд були близькими до того аби відкрити рахунок, але першому бракувало точності, а з пострілом другого впорався голкіпер. Згодом другий удар "джмелів" у площину воріт завершився голом. По перерві Мален мав подвоювати, пробиваючи під поперечину, але сейв Гікєвіча врятував господарів. Натомість забили "фугери" – м'яч після кількох рикошетів добив у сітку Саренцен-Базі. Зрештою, поєдинок так і завершився бойовою нічиєю – Борусія знову відпустила Баварію у відрив.

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