РБ Лейпциг здійснив другий трансфер за день, підсилившись захисником Монако

Крайній захисник Бенжамін Хенрікс повернувся у Бундеслігу та захищатиме кольори Лейпцига в наступному сезоні.

РБ Лейпциг нарешті домовився з Монако про річну оренду Хенрікса з правом подальшого викупу, інформує офіційний сайт німецького клубу. "Бики" давно намагалися запросити 23-річного фулбека, третя серія переговорів завершилася успішно. За інформацією преси, наступного літа Лейпциг зможе викупити Бенжаміна за 15 мільйонів євро.

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Хенрікс виступатиме за Лейпциг під номером 39 (у поточній Лізі чемпіонів він не допоможе РБ). Основна позиція – правий захисник, однак він також може зіграти на протилежній бровці, в центрі оборони та в опорній зоні.

Хенрікс повертається в Бундеслігу через 2 роки після свого трансферу з Байєра в Монако. Зіркою у Франції він не став – заважали травми, не вдалося сповна реалізувати свій потенціал.

У свої 23 роки Хенрікс вже має в активі 62 матчі Бундесліги. Також Йоахім Льов викликав його у збірну Німеччини та випустив у трьох міжнародних поєдинках.

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