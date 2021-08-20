РБ Лейпциг у рідних стінах приймав Штутгарт. У першому таймі моменти були в обох команд, але вперед зуміли вийти господарі. На 39-й хвилині Собослай на швидкості прорвався крізь оборону суперника потужно пробив з-за меж штрафного майданчика – впритул до лівої стійки, без шансів для голкіпера.

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Одразу після перерви перевагу "биків" закріпив Форсберг, а на 52-й Собослай, виконуючи штрафний удар, плассером спрямував м'яч під дальню стійку – 3:0! "Шваби" відчайдушно намагались відквитати хоча б один гол, але тільки привезли одинадцятиметровий у свої ворота, який без проблем реалізував Сілва. Після цього оговтатись вони так і не змогли, й, зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу РБ Лейпцига – 4:0.

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