РБ Лейпциг з фантастичним дублем Собослая знищив Штутгарт
В рамках 2-го туру Бундесліги Штутгарт на виїзді ганебно поступився РБ Лейпцигу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
РБ Лейпциг у рідних стінах приймав Штутгарт. У першому таймі моменти були в обох команд, але вперед зуміли вийти господарі. На 39-й хвилині Собослай на швидкості прорвався крізь оборону суперника потужно пробив з-за меж штрафного майданчика – впритул до лівої стійки, без шансів для голкіпера.
Лєвандовскі готовий покинути Баварію – бомбардир прагне отримати новий виклик
Одразу після перерви перевагу "биків" закріпив Форсберг, а на 52-й Собослай, виконуючи штрафний удар, плассером спрямував м'яч під дальню стійку – 3:0! "Шваби" відчайдушно намагались відквитати хоча б один гол, але тільки привезли одинадцятиметровий у свої ворота, який без проблем реалізував Сілва. Після цього оговтатись вони так і не змогли, й, зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу РБ Лейпцига – 4:0.
Моурінью в боротьбі "добра і зла", лондонське дербі, перші кроки Барси після Мессі – найцікавіші матчі вікенду