Поєдинок на Фольксваген Арені мав велике значення. РБ Лейпциг у разі перемоги піднявся б у топ-4 Бундесліги, а Вольфсбург міг наблизитись до зони єврокубків на відстань одного очка. Щільність таблиці при цьому робила неприпустимою навіть нічию.

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"Ротен булен" краще налаштувались на гру, влаштувавши розгром до 50-ї хвилини. На 11-й рахунок відкрив Опенда, який вгатив з дальньої дистанції під ліву стійку. На 20-й Шешко забив другий гол у ворота "вовків", але його не зарахували через офсайд. Не біда – вже на 24-й контратака 4-в-2 завершилась зміщенням Сіммонса на лінію півкола та ударом у лівий нижній. 0:2!

Перед перервою Камінскі міг відродити інтригу, з меж карного майданчика закрутивши м'яч у верхній дальній кут, однак РБ врятувала поперечка. Гості ж свої шанси не марнували: на 48-й хвилині Сіммонс оформив дубль, ефектно пробивши у дотик з дальньої дистанції. Точно під дальню штангу! 0:3.

Втім, Вольфсбург не збирався здаватись. На 58-й хвилині Фішер скоротив відставання у рахунку, грандіозно пробивши у ліву дев'ятку метрів з 22-х. Ще через 17 хвилин Сков Ольсен зайшов до штрафного й віддав пас на правий край, а Меле несподівано вгатив з гострого кута – 2:3! Інтрига відродилась.

Господарі могли й камбек оформити зусиллями Ґерхардта, якому вдався блискучий постріл з лінії карного майданчика під поперечку. "Биків" врятував фантастичний сейв Ґулачі. На жаль для "вовків", цей момент став останнім біля його воріт – а гості ще й створили кілька небезпечних нагод у відповідь.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Лейпцига. РБ виграв другий поспіль матч під керівництвом Жолта Льова, піднявшись у зону Ліги чемпіонів – хоча відрив від п'ятого місця становить всього два очки. Вольфсбург же залишається з 38 заліковими балами на дванадцятій сходинці, зазнавши четвертої поразки поспіль і продовживши безвиграшну серію до п'яти турів.

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