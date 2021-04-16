В рамках 29-го туру Бундесліги РБ Лейпциг не зміг дотиснути Хоффенхайм. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

РБ Лейпциг у рідних стінах приймав Хоффенхайм. Загалом, перша половина зустрічі була досить нудною. Лише кілька ударів по воротах від "биків", і жодного від гостей. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Лише під завісу зустрічі господарі зуміли відкрити рахунок завдяки голу Поульсена, але після перегляду VAR його було скасовано – рефері помітив гру рукою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.