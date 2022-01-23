Німеччина, Бундесліга, 20-й тур

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0

Голи: Орбан, 76, Гвардіол, 85

Герта – Баварія – початок матчу о 18:30

Армінія перемогла Айнтрахт на виїзді – Віммер забив гол і віддав асист рабоною

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі між РБ Лейпцигом і Вольфсбургом виник лише у другому таймі – Орбан забив, але арбітр зафіксував положення поза грою. В середині другої сорокап'ятихвилинки гол "биків" таки було зараховано: Сілва головою запустив м'яч парашутом і влучив у поперечину. Сфера відскочила до Віллі і той, також головою, з відскоком від газону відправив круглого у сітку. За десять хвилин стрімка контратака господарів завершилась виходом сам на сам з Кастелсом: Гвардіол ефектно перекинув шкіряного через голкіпера. Перемога принесла команді Доменіко Тедеско 31 очко і підняла на шосту сходинку турнірної таблиці Бундесліги.

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