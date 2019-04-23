РБ Лейпциг вийшов у фінал Кубка Німеччини, впевнено здолавши Гамбург

РБ Лейпциг легко обіграв Гамбург у півфіналі Кубка Німеччини з рахунком 1:3. Читайте огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Кубок Німеччини, півфінал

Гамбург – РБ Лейпциг – 1:3

Голи: Ятта, 24 – Поульсен, 12, Яньїчіч, 53 (аг), Форсберг, 72

РБ на правах команди Бундесліги з перших хвилин захопив ініціативу та обстріляв володіння суперника. На 12-й хвилині гості вийшли вперед, коли Юссуф Поульсен виграв верхову боротьбу в чужому штрафному майданчику після подачі Марселя Хальстенберга з кутового. Гамбург на старті зустрічі виглядав слабко, а Лейпциг мав декілька можливостей подвоїти перевагу – завадила стійку.

У середині тайму представник Другої Бундесліги несподівано зрівняв рахунок – Бекері Ятта запресингував Кевіна Кампля та невідпорно пробив у дальню дев'ятку. Гамбург поступово вирівняв гру, здійснюючи гострі рейди до чужих воріт. На момент Тімо Вернера "динозаври" під завісу тайму відповіли шансом Халіда Нарея, який дивом не влучив у ціль з кількох метрів.

У перші хвилини після перерви випади Бекері Ятти стали ще частішими, однак Лейпциг заглушив запал Гамбурга класною результативною комбінацією. З лівого флангу м'яч перевели в центр на Кевіна Кампля, а той розкішним закиданням знайшов у штрафному Юссуфа Поульсена. Простріл данця вздовж воріт замкнув автоголом Васіліє Яньїчіч.

"Бики" повністю взяли гру під свій контроль. Господарів втретє врятував каркас, коли Еміль Форсберг пробив у поперечину після класного рейду Лукаса Клостерманна. Втім, через декілька хвилин швед реабілітувався потужним ударом у кут воріт Юліана Поллерсбека. 3:1 і будь-які питання про переможця зустрічі були зняті.

До фінального свистка Гамбург двічі добрався до чужих володінь, однак відігратися шансів не мав. РБ Лейпциг вийшов у фінал Кубка Німеччини, де зустрінеться з переможцем пари Вердер – Баварія.

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