РБ Лейпциг виставить на трансфер яскраве тріо

В таборі РБ Лейпциг запланували масштабну чистку кадрів на літо.

Керівництво РБ Лейпциг має намір попрощатись із нападниками Брумою, Жан-Кевіном Огюстеном та хавбеком Штефаном Ільзанкером, повідомляє Kicker.

РБ Лейпциг вийшов у фінал Кубка Німеччини, впевнено здолавши Гамбург

Гравці не отримують достатньо ігрової практики, тому клуб вирішив заробити на їх трансферах.

Також очікується, що "бики" віддадуть в оренду голкіпера Івона Мвого та захисника Марсело Сараккі.

Після 30-ти турів Бундесліги РБ Лейпциг перебуває на 3-й сходинці, маючи в активі 61 очко.

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