toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

РБ Лейпциг виставить на трансфер яскраве тріо

16:23 292 Читать на русском
РБ Лейпциг виставить на трансфер яскраве тріо
Жан-Кевін Огюстен / Фото РБ Лейпциг

В таборі РБ Лейпциг запланували масштабну чистку кадрів на літо.

Керівництво РБ Лейпциг має намір попрощатись із нападниками Брумою, Жан-Кевіном Огюстеном та хавбеком Штефаном Ільзанкером, повідомляє Kicker.

РБ Лейпциг вийшов у фінал Кубка Німеччини, впевнено здолавши Гамбург

Гравці не отримують достатньо ігрової практики, тому клуб вирішив заробити на їх трансферах.

Також очікується, що "бики" віддадуть в оренду голкіпера Івона Мвого та захисника Марсело Сараккі.

Після 30-ти турів Бундесліги РБ Лейпциг перебуває на 3-й сходинці, маючи в активі 61 очко.

"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро

Теги
Трансфери Німеччина Жан-Кевін Огюстен Жан-Кевін Огюстен РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансфери Чемпіонату Німеччини Марсело Сараччі Марсело Сараччі Брума Брума Івон Мвого Івон Мвого Штефан Ільсанкер Штефан Ільсанкер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
7
хв
Аугсбург
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук