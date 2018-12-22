РБ Лейпциг вирвав перемогу у Вердера, Герта програла Байєру

В матчах 17-го туру німецької Бундесліги Вердер після камбеку не зміг втримати нічийний рахунок у Лейпцигу, Байєр впевнено здолав Герту, а Фортуна та Фрайбург оформили мінімальні виїзні перемоги.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 17-й тур

РБ Лейпциг – Вердер – 3:2

Голи: Клостерманн, 22, Вернер, 45, Брума, 88 – Крузе, 67, Сарджент, 77

Байєр – Герта – 3:1

Голи: Фолланд, 5, Хавєрц, 23, 50 – Торунарінья, 27

Ганновер – Фортуна – 0:1

Голи: Фінк, 90+2

Нюрнберг – Фрайбург – 0:1

Голи: Гульде, 19

РБ Лейпциг на своєму полі приймав непоступливий Вердер, досить швидко вирвавшись уперед. На 22-й хвилині Клостерманн отримав м'яч у центрі та зробив ривок без всякого спротиву метрів на сорок, за що бременці були покарані голом у правий кут – 1:0. На 45-й же воротар Павленка допустив катастрофічну помилку при виносі м'яча, чим тут же скористався Вернер – 2:0. Втім, у другому таймі Вердер влаштував камбек: на 67-й хвилині Крузе вікдквитав перший гол, забивши з лінії штрафного, а на 77-й Сарджент, який вийшов на заміну, відкрився під передачу Осако та переграв голкіпера з близької відстані – 2:2. Ральф Рангнік у відчаї випустив на полі Бруму, що й принесло успіх господарям за дві хвилини до кінця основного часу: португалець з правого краю штрафного замкнув простріл потужним ударом під штангу – 3:2.

У паралельних зустрічах Байєр несподівано впевнено переграв Герту з рахунком 3:1, причому перший м'яч "фармацевти" забили вже на 5-й хвилині зустрічі зусиллями Кевіна Фолланда, який замкнув подачу Арангіса, а 19-річний Кай Хавєрц оформив дубль. Фрайбург на виїзді завдяки голу Гульде на 19-й хвилині мінімально здолав Нюрнберг, а Фортуна у компенсований час таки дотиснула Ганновер – відзначився Олівер Фінк.

Таким чином, РБ Лейпциг набрав 31 очко та відірвався від Айнтрахта, зберігаючи четверту сходинку. У Герти з Байєром тепер по 24 залікових бали та восьме-дев'яте місця відповідно, а Вердер та Фрайбург йдуть прямо за ними, маючи 22 та 21 пункти у турнірній таблиці. Фортуна набрала 18 очок та покинула зону вильоту, в якій залишились Ганновер та Нюрнберг.