РБ Лейпциг випередив Баварію у боротьбі за оборонця збірної Німеччини, – журналіст

Оборонець французького Монако Бенжамін Хенрікс за крок до повернення на батьківщину. РБ Лейпциг готується завершити трансфер флангового виконавця.

"Бики" домовилися про трансфер правого бека монегасків. Про це журналіст Крістіан Фальк написав у своєму твіттері.

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На Хенрікса також претендувала Баварія, але відмовилась від підписання оборонця. 23-річний німець може оформити повернення до рідного чемпіонату після двох років у Лізі 1, куди Хенрікс перебрався з леверкузенського Байєра. Тоді його трансфер коштував 20 млн євро. Теперішня сума відступних наразі невідома.

У сезоні 2019/20 Бенжамін Хенрікс провів 15 матчів у всіх турнірах. Раніше він потрапив до гігантського списку гравців, яких керівництво Монако прагне здихатися через провальний сезон.

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