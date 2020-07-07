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РБ Лейпциг випередив Баварію у боротьбі за оборонця збірної Німеччини, – журналіст

17:58 - Читать на русском
РБ Лейпциг випередив Баварію у боротьбі за оборонця збірної Німеччини, – журналіст
Бенжамін Хенрікс / Imago

Оборонець французького Монако Бенжамін Хенрікс за крок до повернення на батьківщину. РБ Лейпциг готується завершити трансфер флангового виконавця.

"Бики" домовилися про трансфер правого бека монегасків. Про це журналіст Крістіан Фальк написав у своєму твіттері.

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На Хенрікса також претендувала Баварія, але відмовилась від підписання оборонця. 23-річний німець може оформити повернення до рідного чемпіонату після двох років у Лізі 1, куди Хенрікс перебрався з леверкузенського Байєра. Тоді його трансфер коштував 20 млн євро. Теперішня сума відступних наразі невідома.

У сезоні 2019/20 Бенжамін Хенрікс провів 15 матчів у всіх турнірах. Раніше він потрапив до гігантського списку гравців, яких керівництво Монако прагне здихатися через провальний сезон.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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