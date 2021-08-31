Вередливий юніор Ілайш Моріба продовжить кар'єру в німецькій Бундеслізі після зміни клубної прописки з іспанської Барселони на РБ Лейпциг.

"Червоні бики" підписали 18-річного таланта, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Моріба уклав із саксонцями контракт на 5 років. Трансфер гвінейського іспанця з Барселони коштував 16 млн євро. Ще 6 млн каталонці можуть отримати бонусами. Крім того, "блаугранас" отримають 10 % від наступного продажу хавбека.

Нагадаємо, що Ілайш Моріба засвітився на професіональному рівні в минулому сезоні (18 матчів, 1 гол, 2 асисти). Проте, влітку відмовився підписати новий контракт на умовах Барселони та опинився в дублі.

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