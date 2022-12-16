З цього моменту РБ Лейпциг відмовляється від використання натурального газону. Тепер клуб із Саксонії гратиме на гібридному газоні, який включає елементи як натурального, так і штучного газонів. Про це повідомляє Kicker.

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За допомогою спеціальних машин чинний газон був доповнений синтетичними волокнами, які були "вшиті" на глибину близько 18 сантиметрів. У клубі вважають, що такий хід надасть газону більшої стабільності, рівності, підвищить його стійкість, а також подовжить термін служби.

Також зазначається, що гібридний газон потребує менше освітлення та обігріву. Завдяки цьому РБ Лейпциг зможе заощадити до 20% споживаної енергії.

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