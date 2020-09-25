Клуби узгодили перехід 18-річного хорвата, інформує Sportske. Трансфер передбачає цікаву систему бонусів, які можуть помітно збільшити ціну гравця.

РБ Лейпциг підписав наступника Вернера, заплативши солідну суму двом клубам

РБ Лейпциг заплатив фіксовані 16 млн євро, але Гвардіол залишиться в Динамо З на правах оренди. Німці будуть доплачувати 70 тисяч євро за кожен зіграний матч захисника у чемпіонаті Хорватії (на полі потрібно провести мінімум 45 хвилин). Ставка за гру в єврокубках буде ще більшою – 100 тисяч. В сумі Динамо може заробити за свого таланта додаткові 2,77 млн євро.

Додамо, що на Йошко Гвардіола також претендував Лідс, але новачку АПЛ не вдалося узгодити перехід.

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