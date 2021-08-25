РБ Лейпциг відправив форварда до Іспанії
Німецький РБ Лейпциг не знайшов місце в обоймі на новий сезон для нападника Александера Сьорлота. Він перебрався до Ла Ліги.
Реал Сосьєдад оформив підписання норвежця, повідомляє офіційний сайт клубу.
Атлетіко придбав олімпійського чемпіона за 30 мільйонів євро
Баски орендували Сьорлота на сезон. Угода коштувала Сосьєдаду 2 млн євро. Форвард має досвід виступів у чемпіонатах Норвегії, Нідерландів, Данії, Англії, Бельгії, Туреччини, а кампанію 2020/21 провів у Бундеслізі (29 матчів, 5 голи, 3 асисти).
До слова, новий сезон Ла Ліги Реал Сосьєдад розпочав із поразки та перемоги. Наразі сан-себастьянці посідають 7-ме місце в турнірній таблиці.
Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду