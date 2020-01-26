РБ Лейпциг та Ліон полюють на захисника Аталанти, який забивав Шахтарю – бергамаски встановили ціну на гравця

На вчорашньому матчі 21 туру Серії А Торіно – Аталанта побували скаути РБ Лейпциг та Ліона.

Ціллю німецького та французького клубів став захисник бергамасків Робін Госенс, інформує Football Italia. 25-річний футболіст відзначився голом, а його команда здобула феєричну перемогу зрахунком 7:0.

Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0

За інформацією La Gazzetta dello Sport, Аталанта готова продати Госенса за 30 млн євро. На лівому фланзі у Гасперіні є альтернатива – гравець збірної Бельгії Тімоті Кастань.

В поточному сезоні Госенс зіграв за Аталанту 18 матчів у Серії А і забив 7 голів. Також в його активі гол у ворота донецького Шахтаря у вирішальному матчі групового турніру Ліги чемпіонів.

До слова, Аталанта придбала Госенса у 2017 році з нідерландського Хераклеса за 1 млн євро.

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