Керівництво німецького РБ Лейпциг окреслило коло претендентів на посаду керманича команди, що стала вакантною після звільнення Джессі Марша.

Боси "червоних биків" визначилися з потенційними претендентами, повідомляє Sportbuzzer.

РБ Лейпциг офіційно звільнив головного тренера за провальні результати

До списку кандидатів потрапили: екс-керманич Шальке та московського Спартака Доменіко Тедеско, колишній тимчасовий тренер Борусії Д Едін Терзіч (узяв із "джмелями" Кубок Німеччини 2020/21), коуч нідерландського ПСВ Рогер Шмідт і помічник Томаса Тухеля часів роботи з ПСЖ Жолт Льов. Ідеальний кандидат для керівництва Лейпцига – Ерік Тен Хаг – навряд покине Аякс заради віце-чемпіона Німеччини.

Нагадаємо, що Джессі Марш втратив посаду головного тренера саксонців після трьох поразок поспіль у чемпіонаті. Також "червоні бики" не змогли вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

Уніон переміг РБ Лейпциг, піднявшись у зону Ліги чемпіонів – "бики" програли в третьому матчі поспіль