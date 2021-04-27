РБ Лейпциг швидко знайшов заміну Нагельсманну, який влітку очолить Баварію
19:18 - Читать на русском
Головний тренер Зальцбурга Джессі Марш піде на "підвищення".
РБ Лейпциг запросив у тренерське крісло наставника Зальцбурга Джессі Марша, сторони вже узгодили контракт, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
Баварія офіційно підтвердила призначення Нагельсманна головним тренером
Американський фахівець замінить у таборі "биків" Юліана Нагельсманна, який вже домовився про перехід у Баварію. Марш також має досвід роботи в МЛС.
Після 27-ми турів австрійської першості Зальцбург лідирує у турнірній таблиці. У Бундеслізі РБ Лейпциг наразі розташувався на другій сходинці.
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