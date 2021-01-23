У суботу, в рамках 18-го туру чемпіонату Німеччини, відбулось кілька матчів. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 18-й тур

Армінія – Айнтрахт – 1:5

Голи: Кордова, 36 – Сілва, 25, 33, Костіч, 27, Нільссон, 51 (аг.), Йовіч, 75

Аугсбург – Уніон Берлін – 2:1

Голи: Нідерлехнер, 17, 47 – Інгвартсен, 25

Нереалізований пенальті: Інгвартсен, 55 (Уніон Берлін)

Байєр – Вольфсбург – 0:1

Гол: Баку, 35

Майнц – РБ Лейпциг – 3:2

Голи: Ніахате, 24, 35, Баррейро, 50 – Адамс, 15, Хальстенберг, 30

Фрайбург – Штутгарт – 1:1

Голи: Деміровіч, 14 – Вамангітука, 7

Нереалізований пенальті: Гонсалес, 45 (Штутгарт)

Герта – Вердер – початок матчу о 19:30

Дортмунд програв Гладбаху вперше за 5 років – жах стандартів переважив дива Санчо та Холанда в космічній перестрілці

Армінія у матчі проти Айнтрахта зуміла протриматись лише 25 хвилин. Після цього підопічних Адольфа Хюттера буквально прорвало і вони протягом восьми хвилин зуміли тричі вразити ворота Штефана Морено: дубль Андре Сілви та красивий дальній удар Філіпа Костіча потрясли господарів. Прийшовши до тями Серхіо Кордова один гол відквитав, перекинувши сферу через голкіпера після навісу з правого флангу.

По перерві Йоакім Нільссон, намагаючись перервати простріл суперника, зрізав круглого у власні ворота і довів рахунок до розгромного. Згодом на полі з'явився Лука Йовіч і забив свій перший гол після повернення з Реала.

Аугсбург та Уніон обмінялись голами ще у першій половині першої сорокап'ятихвилинки. Спочатку Флоріан Нідерлехнер на класі обійшов захисника, увірвався у штрафний майданчик і потужно пробив у дальній кут воріт – голкіпер у падінні намагався кінчиками пальців зачепити сферу, але безрезультатно. А вже за вісім хвилини Маркус Інгвартсен, перебуваючи в оточенні суперників, з лінії воротарського майданчика несподівано для голкіпера пробив з-під захисника у кут і зрівняв рахунок.

Одразу по перерві Нідерлехнер замкнув передачу партнера на дальній штанзі і знову вивів свою команду вперед. За вісім хвилин Інгвартсен втратив стовідсотковий шанс зрівняти – з його пострілом з пенальті впорався голкіпер, вгадавши напрям польоту м'яча.

Байєр, який здавалося б, вийшов з кризи, у матчі з Вольфсбургом знову змусив вболівальників хвилюватися. Підопічні Петера Боша пропустили в середині першого тайму, коли Боте Баку влучно замкнув головою навіс Ренато Штеффена. Всі подальші спроби леверкузенців відігратись закінчились безуспішно. Як наслідок, прикра мінімальна поразка.

Коли один з лідерів Бундесліги РБ Лейпциг забив у ворота Майнца вже на 15-й хвилині, здалось що підопічні Нагельсманна легко візьмуть свої три очки. Однак, "карнавальники" мали іншу думку з цього приводу: Мусса Ніахате дублем змусив суперника напрягтися, коли зрівняв рахунок після гола Марселя Хальстенберга. А після відпочинку господарі зусиллями Леандро Баррейро взагалі вирвалися вперед. Як не намагались гості бодай зрівняти - нічого не вийшло. Сенсаційна поразка залишила "биків" на другій сходинці, але лише завдяки осічці Байєра.

Сусіди по турнірній таблиці – Фрайбург та Штутгарт – ще до середини першої сорокап'ятихвилинки встигли обмінятись голами. Спочатку Сілас Вамангітука прорвався лівим флангом у штрафний майданчик "швабів" і відкинув на партнера. З пострілом останнього голкіпер впорався, однак не зміг зафіксувати м'яч і конголезький форвард відкрив рахунок у матчі. Та вже за кілька хвилин господарі втекли у стрімку контратаку і Ермедін Деміровіч добив сферу після невпевнених дій захисників. Згодом Чонг Ву Йонг знову вивів гостей вперед, а Ніколас Гонсалес з позначки не зміг переграти Флоріана Мюллера.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ