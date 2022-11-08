РБ Лейпциг явно міг розраховувати на легшого суперника у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Бикам" випав монструозний Манчестер Сіті, але прес-служба німців намагається не падати духом.

У Twitter РБ Лейпциг з'явився мем з персонажем мультсеріалу "Сімпсони" – Ральфом Віггумом. Товстенький хлопчик сидить на задньому сидінні автобуса і наївно хихикає зі словами "Я в небезпеці". Зрештою автобус перекинеться, а бідолаха вилетить через вікно.

Нагадаємо, РБ Лейпциг посів другу сходинку у групі з Реалом, Шахтарем та Селтіком. "Бики" розпочали шлях з поразки 1:4 донеччанам, але в останньому турі взяли переконливий реванш – 4:0.

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