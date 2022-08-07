Німеччина, Бундесліга, 1-й тур

Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:1

Голи: Ахамада, 31 – Нкунку, 8

Кельн – Шальке – 3:1

Голи: Кіліан, 49, Кайнц, 62, Любічіч, 80 – Бюльтер, 76

Вилучення: Дрекслер, 36 (Шальке, червона картка)

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У першому матчі дня Штутгарт приймав РБ Лейпциг. "Бики" з перших секунд взялись пресингувати суперника і досягли успіху вже на 8-й хвилині. Нкунку відгукнувся на передачу Ольмо і з близької відстані розстріляв ворота суперника. За трохи Мюллєр врятував господарів від другого гола, у карколомному стрибку витягнувши м'яч з дальнього кута після рикошету. Господарі огризнулись моментом Вамангітуки – Сілас відтіснив Орбана на підступах до штрафного і проштовхнув сферу повз Гулачі. Круглий по-зрадницьки пролетів у сантиметрах від правої стійки.

В середині тайму "шваби" таки відігрались: дебютант Бундесліги Ахамада обігрався з Калайджічем і з меж штрафного по дузі пробив у дальній кут, оформивши перший гол у кар'єрі. Гулачі був безсилий. Майже одразу Ольмо міг знову вивести гостей вперед, але з вигідної позиції стрільнув по горобцях. Штутгарт мав шанс піти на перерву ведучи у рахунку – Мавропанос вже у компенсований час влучив у стійку.

В середині другого тайму Томаш опинився на газоні у штрафному "биків" і лише VAR врятував команду Доменіко Тедеско від пенальті. Згодом Нкунку знову намагався підловити Мюллєра, але кіпер Штутгарта не дрімав. Як наслідок, бойова нічия.

Шальке забив у ворота Кельна вже на 11-й хвилині: навіс зі стандарту у штрафний господарі відбили, але стати на заваді потужному удару від Салазара ніхто не зумів. Проте у арбітра виникли підозри щодо офсайду під час добивання і відеопомічник розвіяв його сумніви – гол скасували. Шабо у відповідь після кутового дивом не влучив, спрямувавши сферу повз ліву стійку. За десять хвилин до перерви гельзенкірхенці залишились у меншості – Дрекслер грубо зіграв у центрі поля і побачив перед собою червоне світло. Любічіч одразу спробував реалізувати чисельну більшість пробиваючи під поперечину – Шволов у стрибку перевів сферу на кутовий.

На початку другого тайму господарі повели у рахунку: тривалий розіграш кутового завершився замиканням від Кіліана. Згодом Кельн забив вдруге – Кайнц з третьої спроби, завдяки добиванню, зробив рахунок переконливішим. За 15 хвилин до завершення матчу Шальке скоротив: після навісу зі штрафного Бюльтер головою переправив м'яч у сітку. З'явилась надія, яку за трохи поховав Любічіч, влучно зігравши головою – сфера влучила у стійку і від кіпера влетіла у ворота. Вже у компенсований час стійка рятувала "цапів". Впевнена перемога Кельна не без долі везіння.

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