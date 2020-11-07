У суботу в рамках 7-го туру Бундесліги відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2021/20, 7-й тур

Аугсбург – Герта – 0:3

Голи: Кунья, 44 (пен.), Люкебакіо, 51, Пйонтек, 85

Майнц – Шальке – 2:2

Голи: Бросінскі, 6 (пен.), Матета, 45+1 (пен.) – Ут, 36, Сен-Жюст, 82 (аг.)

РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:0

Голи: Конате, 26, Забітцер, 70 (пен.), Анхеліньо, 89

Уніон Берлін – Армінія – 5:0

Голи: Ендо, 3, Андріх, 14, Беккер, 45+2, Крузе, 52 (пен.), Тойхерт, 89

Штутгарт – Айнтрахт – 2:2

Голи: Гонсалес, 16 (пен.), Кастро, 37 – Сілва, 61, Абрахам, 75

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Незважаючи на значну перевагу Герти захист Аусбурга не дозволяв супернику розпакувати ворота Рафала Гікієвіча аж до 44-ї хвилини. За хвилину до закінчення першого тайму захисник "фугерів" Удохай скосив Кордобу і арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Матеус Кунья. Одразу по перерві Люкебакіо вдало зіграв на добиванні і подвоїв перевагу своєї команди. Наприкінці матчу Пйонтек, пройшовши лівим флангом, змістився у штрафний майданчик суперника і з гострого кута пробив повз голкіпера.

Відверті аутсайдери турнірної таблиці – Майнц та Шальке – влаштували справжню битву. "Карнавальники" вийшли вперед вже на 6-й хвилині: Матея Настасіч порушив правила у власному штрафному майданчику і Бросінскі з позначки переграв Фредеріка Реннова. В середині тайму Марк Ут майстерним ударом зі штрафного закрутив сферу у праву дев'ятку. Вже у доданий до першої 45-хвилинки час господарі заробили ще один пенальті і Матета розвів по кутах голкіпера і м'яч. Наприкінці матчу Сен-Жюст, намагаючись врятувати свою команду, зрізав м'яч у власні ворота.

Конате вивів РБ Лейпциг вперед в середині першого тайму, вдало замкнувши скидку від партнера, перебуваючи практично на лінії воріт. По перерві Забітцер реалізував пенальті, а на передостанній хвилині матчу Анхеліньо фантастичним ударом зі штрафного поставив масну крапку у матчі.

Уніон забив у ворота Армінії вже на 3-й хвилині: Беккер скористався помилкою захисників, протягнув сферу правим флангом і прострілив у центр штрафного майданчика на Кейта Ендо. Японський півзахисник чітко пробив повз воротаря. За десять хвилин Крузе з лівого флангу прострілив точно у центр штрафного майданчика Армінії і Андріх гарматним ударом мало не порвав сітку воріт. Беккер вже у доданий час з гострого кута довів рахунок до непристойного. Після відпочинку Акакі Гогія заробив пенальті, який легко реалізував Крузе. А на останній хвилині матчу Тойхерт, який тільки вийшов на заміну, забив останній цвях в домовину суперника.

Штутгарт у першому таймі зумів забити сусіду по турнірній таблиці – Анйтрахту – двічі. Спочатку Гонсалес реалізував пенальті, а згодом вивів пасом сам на сам з голкіпером Кастро. По перерві "орли" зуміли відігратись. Розпочав камбек Сілва, який, опинившись в районі одинадцятиметрової позначки, замкнув простріл Баркока. А згодом сферу після його навісу з кутового переправив у сітку Абрахам.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ