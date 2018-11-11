РБ Лейпциг розгромив Байєр та вийшов на третє місце

Матч 11-го туру Бундесліги між РБ Лейпцигом та Байєром завершився переконливою перемогою "биків".

РБ Лейпциг виглядав краще протягом усього матчу. Вже на 12-й хвилині господарі могли вийти уперед після удару Тімо Вернера з лінії штрафного, який витягнув голкіпер. На 22-й шанс відзначитись був у Забітцера – той пробив вище. Зрештою, тиск дався взнакий призвів до голу: на 27-й хвилині Поульсен отримав розрізну передачу від Демме та ефектно перекинув воротаря – 1:0. Через п'ять хвилин перевагу міг подвоїти Кампль, однак він після виходу сам на сам з Градєцкі пробив повз ворота. У Леверкузена був лише непоганий удар Хавєрца на 36-й хвилині, але він пройшов вище воріт.

У другому таймі нічого не змінилося: Лейпциг тиснув, Байєр оборонявся. Довгий час "фармацевтам" вдавалося більш-менш тримати гру, однак на 68-й хвилині інтригу було вбито: Клостерманн отримав своєчасну передачу від Забітцера, вийшов під кутом на ворота та пробив з кількох метрів повз голкіпера – 2:0. Байєр розклеївся, почав багато помилятися і, зрештою, привіз третій м'яч. На 85-й хвилині "бики" перехопили його у штрафному, а Поульсен з кількох метрів розстріляв Градєцкі, встановивши остаточний рахунок – 3:0.

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Таким чином, РБ Лейпциг набрав 22 очки та піднявся на третє місце у турнірній таблиці, відстаючи від другого на одне очко. Байєр залишився з 11 очками та йде на 13 позиції.

Чемпіонат Німеччни 2018/2019, 11-й тур

РБ Лейпциг – Байєр – 3:0

Голи: Поульсен, 27, 85, Клостерманн, 68