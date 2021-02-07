РБ Лейпциг незабаром повинен визначитися з нейтральною ареною, на якій прийматиме Ліверпуль в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

Німецький клуб вже підготував кілька варіантів і сьогодні повинен узгодити місце проведення з УЄФА.

УЄФА готує революційні зміни Ліги чемпіонів – збільшення кількості учасників і новий формат без груп

"Є три варіанти. Два з них – це стадіон Тоттенхема і Будапешт. Ми остаточно визначимося у суботу ввечері і будемо розмовляти з УЄФА. Офіційне оголошення буде в понеділок", – цитує генерального директора РБ Лейпциг Олівера Мінцлаффа Tag24.

Нагадаємо, через коронавірусні обмеження Ліверпулю заборонили в'їзд до Німеччини, тому 16 лютого "бикам" доведеться приймати суперника на нейтральній арені.

Зінченко їде в Ліверпуль, Ювентус проекзаменує Фонсеку, потенційний дебют Коваленка проти "биків": топ-матчі вікенду