Німецький РБ Лейпциг продовжує змінювати людей на керівних посадах. Після призначення Марко Розе у команду прийшов і новий спортдир.

Макс Еберль стане спортивним директором "биків", інформує пресслужба клубу. На посаді він почне працювати з 15 грудня цього року. За чутками, Лейпциг викупив його за 2,5 мільйона євро.

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Німецький фахівець з 2008 року працює спортдиром у Борусії Менхенгладбах. Щоправда, з січня він лише формально обіймає посаду й обов'язків не виконує. Раніше 48-річний Еберль жалівся на виснаження і депресію, через що ухвалив рішення взяти павзу у роботі.

Нагадаємо, нещодавно РБ Лейпциг очолив Марко Розе, який раніше також працював у Менхенгладбаху. Під керівництвом нового тренера "бики" перемогли Борусію Д, але програли Реалу та Борусії М.

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