РБ Лейпциг повідомив, що готовий продати Вернера – на форварда претендує низка топ-клубів Європи

Виконавчий директор РБ Лейпциг Олівер Мінцлафф розповів, що один із лідерів команди Тімо Вернер не має наміру продовжувати контракт з "биками".

"Очевидно, що ми хотіли б продовжити співпрацю з Тімо Вернером та зберегти його, однак він дав нам зрозуміти, що не планує продовжувати контракт з РБ Лейпциг.

Ми ведемо перемовини і прагнемо знайти рішення, яке було б корисним для усіх: і для нас, і для гравця", – цитує Мінцлаффа Sky Germany.

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Контракт Вернера з РБ Лейпциг діє до літа 2020 року і, вочевидь, керівництво "биків" буде намагатися продати німця вже влітку, щоб не відпускати його безкоштовно.

РБ Лейпциг хоче отримати за трансфер Вернера близько 60 млн євро, однак, найімовірніше, клубному керівництву доведеться трохи знизити фінансовий апетит, адже у гравця через рік закінчується контракт.

Раніше повідомлялося, що у послугах нападника зацікавлені Баварія, з якою агент Тімо вже нібито погодив контракт, Ліверпуль, Борусія Д, Реал та Барселона.

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