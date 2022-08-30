Півзахисник Йоша Вош та нападник Александер Сьорлот покинули РБ Лейпциг перед стартом команди у Лізі чемпіонів.

Сьорлот повернувся у Реал Сосьєдад на правах річної оренди, інформує пресслужба "биків". Норвежець вже виступав минулого сезону за іспанців, відзначившись 8 голами й асистом у 44 матчах.

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Натомість Вош достроково розірвав контракт з РБ Лейпциг й перебрався у Ферль, який виступає у третьому за силою дивізіоні Німеччини. З новим клубом молодий хавбек підписав контракт на 2 роки.

Зауважимо, що "бики" відпустили двох гравців за тиждень до протистояння першого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Зустріч відбудеться у вівторок, 6 вересня.

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