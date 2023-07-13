Бельгійський форвард Лоїс Опенда готується змінити чемпіонат після сильного сезону за Ланс.

Лейпциг домовився з Лансом про трансфер Лоїса Опенда, повідомляє Kicker. Бельгієць найближчими днями пройде медогляд і підпише контракт на 5 років.

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Клуби узгодили 38 мільйонів євро гарантованої компенсації та бонуси. Таким чином Опенда стане рекордним придбанням Лейпцига та рекордним продажем Ланса.

Попри інформацію авторитетних інсайдерів, L'Equipe запевняє, що сторони ще не закрили трансфер. Ланс хоче отримати 50 млн з урахуванням бонусів.

У минулому сезоні Опенда з 21 голом став найкращим бомбардиром Ланса та допоміг команді взяти срібло чемпіонату Франції.

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