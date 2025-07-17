РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті повідомив про підписання вінгера ПСВ і збірної Бельгії Йохана Бакайоко. 22-річний гравець підписав з німецьким клубом контракт на 5 років і буде виступати під дев'ятим номером.

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Згідно з Kicker, сума трансферу склала 18 млн євро. Повідомляється, що "бики" виграли конкуренцію у Байєра, який також був зацікавлений в послугах вінгера.

"РБ Лейпциг два роки стежив за Йоханом Бакайоко і неодноразово намагався його підписати. Можливо, наша наполегливість зараз окупилася", – зазначив спортивний директор Марсель Шефер.

Бакайоко провів 131 матч за основний склад ПСВ, забивши 33 голи і віддавши 22 результативні передачі.

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