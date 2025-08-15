Німецький клуб офіційно оголосив про підписання 23-річного нападника Ромуло з турецького Гезтепе. Високий (193 см) новачок отримав футболку з номером 40 та контракт на 5 років.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід форварда за понад 80 млн євро

За інформацією інсайдерів, трансфер обійшовся Лейпцигу в 20 млн євро, ще 5 млн передбачені можливими бонусами. Це найдорожчий продаж в історії Гезтепе, попередній рекорд побито майже в 10 разів. Ромуло за півтора року в Туреччині провів 46 матчів, оформивши 22 голи та 13 асистів.

Нагадаємо, Лейпцигу знадобився новий центрфорвард пілся продажу Беньяміна Шешко в Манчестер Юнайтед за 76 млн євро.

