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РБ Лейпциг підписав із Зальцбурга "нового Кейта"

10:34 125 Читать на русском
РБ Лейпциг підписав із Зальцбурга "нового Кейта"
Амаду Айдара / Goal.com

Німецький РБ Лейпциг оголосив про підписання центрального півзахисника австрійського Зальцбурга Амаду Айдара.

20-річний хавбек приєднається до нового клубу в січні, повідомляє офіційний сайт РБ Лейпциг.

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Малієць Айдара підписав із "биками" контракт до літа 2023 року та обрав собі ігровий номер. Півзахисник гратиме під 8-м номером, який раніше носив Набі Кейта. Саме з гвінейцем порівнюють Амаду експерти та навіть керманич Лейпцига Ральф Рангнік. Кейта відіграв за німецький клуб два сезони та перейшов у Ліверпуль за 52,75 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Амаду Айдара провів 21 матч за Зальцбург у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та зробив 6 асистів.

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