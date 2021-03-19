Програму туру відкривав матч у Білефельді, де скромна Армінія приймала РБ Лейпциг. Гості після нічиєї з Айнтрахтом відстали від першого місця на чотири очки, тож ще одна осічка з великою вірогідністю завершила б боротьбу за чемпіонство. Втім, недооцінювати суперника, який тільки-но покинув зону вильоту, підопічним Юліана Нагельсманна не можна було – тиждень тому Армінія прибила Байєр на виїзді. Словом, поєдинок очікувався серйозний.

РБ Лейпциг підсилився форвардом Аякса

РБ Лейпциг домінував на полі з першої і до останньої хвилини. Щоправда, у першому таймі забити "бики" не змогли, хоча Форсберг на старті класно стріляв у лівий кут (голкіпер парирував), а Нкунку перед перервою поцілив у стійку. Не біда: вже на 53-й секунді другого тайму Забітцер вивів гостей уперед, замкнувши прострільну передачу від Ольмо.

У Армінії за весь другий тайм був лишень один удар (неточний), а от підопічні Юліана Нагельсманна і віч-на-віч виходили, і всі кути обстріляли. Сумарно за весь матч вони провели 20 пострілів, але забити бодай ще раз так і не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу гостей.

Таким чином, РБ Лейпциг набрав 57 очок, залишившись на другій позиції в турнірній таблиці й наблизившись до Баварії на відстань одного залікового балу – втім, мюнхенці свій матч зіграють у суботу. Армінія, маючи 22 пункти, поки що тримається на сімнадцятій сходинці.

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