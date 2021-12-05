РБ Лейпциг офіційно звільнив головного тренера за провальні результати
12:11 - Читать на русском
Німецьку Бундеслігу сколихнула серйозна відставка. Джессі Марш залишився без роботи.
завершено
6’ Тайво Авоньї
57’ Тімо Баумґартль
Крістофер Нкунку 13’
6’ Тайво Авоньї
13’ Крістофер Нкунку
57’ Тімо Баумґартль
48-річний американець звільнений з посади головного тренера РБ Лейпциг після поразки від Уніона, повідомляє прес-служба клубу. Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін.
Джессі Марш прийшов у команду лише цього літа на місце Юліана Нагельсманна, але продовжити його успішну справу не зумів. "Бики" після 14 зіграних турів розташувались на 11 сходинці Бундесліги, а в ЛЧ наразі претендують на плей-офф Ліги Європи.
Зауважимо, минулий сезон РБ Лейпциг завершив на другій сходинці німецької першості.
Уніон переміг РБ Лейпциг, піднявшись у зону Ліги чемпіонів – "бики" програли в третьому матчі поспіль
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