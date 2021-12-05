48-річний американець звільнений з посади головного тренера РБ Лейпциг після поразки від Уніона, повідомляє прес-служба клубу. Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін.

Джессі Марш прийшов у команду лише цього літа на місце Юліана Нагельсманна, але продовжити його успішну справу не зумів. "Бики" після 14 зіграних турів розташувались на 11 сходинці Бундесліги, а в ЛЧ наразі претендують на плей-офф Ліги Європи.

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Зауважимо, минулий сезон РБ Лейпциг завершив на другій сходинці німецької першості.

Уніон переміг РБ Лейпциг, піднявшись у зону Ліги чемпіонів – "бики" програли в третьому матчі поспіль