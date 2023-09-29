РБ Лейпциг на своєму сайті повідомив про звільнення Макса Еберля. Його обов'язки візьме на себе Рувен Шрьодер.

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За інформацією Фабріціо Романо, Еберль недовго залишатиметься без роботи. Фахівцем зацікавилась Баварія, яка хоче призначити Макса на посаду директора клубу, де він співпрацюватиме з Крістофом Фройндом.

До слова, РБ Лейпциг посідав четверте місце до старту матчу 6-го туру між Хоффенхаймом та дортмундською Борусією – 12 очок за 5 зіграних поєдинків. Баварія ж поділяла лідерство з Байєром – в обох по 13 пунктів після 5 зіграних турів.

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RB Leipzig stellt Sportgeschäftsführer Max Eberl mit sofortiger Wirkung frei. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung beim Bundesligisten. pic.twitter.com/PMSmML6FJ3 — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 29, 2023