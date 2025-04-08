Езехіль Банзузі завершив свій перехід у РБ Лейпциг, інформує офіційний сайт німецького клубу. 20-річний нідерландець поставив підпис під контрактом до середини 2030 року.

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Влітку 2023 року Банзузі перейшов до Льовену з Бреди за більш ніж 1 млн євро. Ним зацікавилися Борусія і РБ Лейциг, і врешті-решт "бики" виграли цю конкуренцію.

"Ми раді, що Езекіль вирішив підписати контракт із нашим клубом. Він класичний півзахисник, який грає від штрафного до штрафного, великий, швидкий, фізично сильний і технічний", – заявив технічний директор РБ Лейпциг Марсель Шефер.

Як інформує Kicker, РБ Лейпциг заплатив за гравця 15 млн євро, включно з бонусами. Згідно з VI, 2,5% від суми трансферу отримає Бреда.