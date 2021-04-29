Наставник Зальцбурга Джессі Марш проведе наступний сезон на посаді головного тренера РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт "биків".

Баварія офіційно підтвердила призначення Нагельсманна головним тренером

Контракт американського фахівця з новим клубом розрахований до літа 2023-го. Марш замінить Юліана Нагельсманна, який вже домовився про майбутню співпрацю з Баварією.

Американець вже працював у таборі Лейпцига помічником головного тренера, а також очолював Нью-Йорк Ред Буллз і Монреаль.

Після 27-ми турів австрійської першості Зальцбург лідирує у турнірній таблиці. У Бундеслізі РБ Лейпциг наразі розташувався на другій сходинці.

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