РБ Лейпциг офіційно оголосив ім'я нового тренера
Американський фахівець Джессі Марш очолить німецький гранд.
Наставник Зальцбурга Джессі Марш проведе наступний сезон на посаді головного тренера РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт "биків".
Баварія офіційно підтвердила призначення Нагельсманна головним тренером
Контракт американського фахівця з новим клубом розрахований до літа 2023-го. Марш замінить Юліана Нагельсманна, який вже домовився про майбутню співпрацю з Баварією.
Американець вже працював у таборі Лейпцига помічником головного тренера, а також очолював Нью-Йорк Ред Буллз і Монреаль.
Після 27-ми турів австрійської першості Зальцбург лідирує у турнірній таблиці. У Бундеслізі РБ Лейпциг наразі розташувався на другій сходинці.
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