Чемпіонат Німеччини, 32 тур

Борусія Менхенгладбах – РБ Лейпциг – 3:1

Голи: Емболо, 17, Хофманн, 45+2, 77 – Нкунку, 36

Вилучення: Ельведі, 64 (БМ)

Байєр – Айнтрахт – 2:0

Голи: Паулінью, 18, Шик, 51

Майбутній суперник збірної України – Борусія Менхенгладбах – приймала РБ Лейпциг, який набрав хорошу форму і близький до виходу у фінал Ліги Європи (1:0 в першому поєдинку проти Рейнджерс).

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На 17-й хвилині господарі повели в рахунку. Брель Емболо переграв Гулачі ударом з кількох метрів, завершивши атаку Борусії другим темпом. РБ Лейпциг забив у відповідь на 36-й – відзначився лідер "биків" Крістофер Нкунку, влучно пробивши повз Зоммера в дальній кут. Вже в компенсований час Гладбах знову вийшов вперед. Хофманн реалізував вихід віч-на-віч.

В середині другого тайму Ельведі отримав пряму червону за фол останньої надії проти Нкунку. Але навіть у меншості Борусія зуміла забити в одній із нечисленних контратак. Хофманн ударом у дальній кут оформив дубль.

3:1 – Гладбах залишився в середині таблиці, а от РБ Лейпциг не зміг потіснити Фрайбург із топ-4. Підопічні Тедеско за 2 тури до фінішу відстають від зони ЛЧ на 1 бал.

Інший півфіналіст Ліги Європи – Айнтрахт (2:1 у першому поєдинку з Вест Хемом) – гостював у Байєра. Тут все вирішили голи Паулінью та Шика у кожному з таймів. Леверкузенці набрали 58 очок і зберегли третє місце, Айнтрахт 11-й (40 балів).

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