Для обох команд вихід у фінал Ліги Європи стане надсерйозним досягненням. РБ Лейпциг у своїй історії поки не виграв жодного трофея, тому в умовах домінування Баварії Кубок другого за силою євротурніру був би солідним подарунком вболівальникам. Рейнджерс востаннє на євроарені виблискував у далекому 2008-му, коли у фіналі Кубка УЄФА поступився Зеніту. Окрім того, переможець Ліги Європи сезону-2021/22 отримає пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів, тож боротись було за що.

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Господарі з перших хвилин насіли на ворота Рейнджерс, не дозволяючи супернику переходити на свою половину поля. Однак чогось осмисленого "бики" досягти не могли. Перший більш-менше небезпечний момент виник лише на десятій хвилині, коли Лаймер пройшов правим флангом і навісив у штрафний – захист відпрацював відмінно.

Згодом Нкунку втратив розкішний момент, намагаючись пробити з району одинадцятиметрової позначки – удар заблокував оборонець. В середині тайму гості отримали право на перспективний стандарт, однак навіс у штрафний майданчик не став серйозною загрозою для "биків". У відповідь німці розігнали стрімку контратаку, яку завершував Анхеліньо – удар знову було заблоковано захисником.

По перерві Раян Кент ледь не вивів Рейнджерс вперед: пройшовши до воріт лівим флангом він увірвався у штрафний майданчик і закручував у дальній кут – м'яч пролетів впритирку зі штангою. За трохи шотландці знову загрожували воротам Гулачі – Таверньє потужно пробив у захисника і м'яч вийшов на кутовий. Нкунку огризнувся гарматним ударом з лінії штрафного – Макгрегор у стрибку відбив м'яч руками.

В середині другого тайму Нкунку змарнував неймовірний шанс забити: увірвавшись у штрафний майданчик і обігравши кількох захисників, він пробив повз праву стійку. За десять хвилин до завершення матчу Хенрікс опинився на газоні у штрафному суперника, натякаючи на пенальті – арбітр епізод проігнорував.

І все ж "бикам" вдалось забити. Після пострілу Адамса кіпер Рейнджерс перевів сферу на кутовий. Нкунку подав з корнера, захисник шотландців головою вибив м'яч за межі штрафного прямо на ногу Анхеліньо і той гарматним ударом поцілив у кут воріт. Виправити ситуацію Рейнджерс банально не встиг.

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