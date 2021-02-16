Ліверпуль зустрічається з РБ Лейпциг в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч РБ Лейпциг – Ліверпуль стартує о 22:00 за Києвом. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Ліга чемпіонів застала Ліверпуль у кризі – лише три перемоги за 12 матчів у всіх турнірах. Мерсисайдці продовжують страждати від переповненого центрбеками лазарету. Сьогодні в центрі оборони з'явилися півзахисник Хендерсон і новачок Кабак. Юрген Клопп зробив лише одну зміну в стартовому складі після поразки від Лестера.

РБ Лейпциг підходить до плей-офф Ліги чемпіонів у хорошій формі, хоча й має проблеми з реалізацією. Тому сьогодні "бики" виходять з перших хвилин без номінальних форвардів. У центрі атаки зіграє мобільний атакувальний хавбек Нкунку, а з глибини йому допомагатимуть Ольмо та Айдара. Юліан Нагельсманн не припиняє експерименти.

Стартові склади команд

РБ Лейпциг: Гулачі – Мукієле, Упамекано, Клостерманн – Адамс, Забітцер, Кампль, Анхеліньо – Айдара, Ольмо – Нкунку.

Запасні: Мартінес, Орбан, Конате, Поульсен, Хван, Сьорлот, Самарджіч, Клюйверт, Хальстенберг, Хартманн, Хенрікс.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Джонс – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Адріан, Келлехер, Оклейд-Чемберлен, Шакірі, Цімікас, Оріджі, Девіс, Р.Вільямс, Філліпс, Кларксон, Кейн, Н.Вільямс.

РБ Лейпциг – Ліверпуль: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів