РБ Лейпциг легко здолав Вольфсбург, Хавєрц в ювілейному матчі приніс перемогу Байєру: 29 тур Бундесліги, матчі суботи

Відбулися перші матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини.

Бундесліга, 29 тур

Вердер – Фрайбург – 2:1

Голи: Классен, 77, Гебре Селассі, 85 – Вальдшмідт, 90+3

Ганновер – Борусія М – 0:1

Гол: Раффаел, 54

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0

Голи: Кампль, 16, Вернер, 28

Штутгарт – Байєр – 0:1

Гол: Хавєрц, 64 (п)

Кай Хавєрц зіграв свій 100-й матч за Байєр у Бундеслізі у віці 19 років і 306 днів та приніс "фармацевтам" перемогу, реалізувавши пенальті в середині другого тайму. До слова, ховбек Байєра забив свій 20-й гол в чемпіонаті.

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РБ Лейпциг, обігравши Вольфсбург, продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті Німеччини до 10 матчів. Тімо Вернер вперше у своїй кар'єрі взяв участь у забитих голах протягом 4 матчів Бундесліги поспіль.

Вердер легко обіграв Фрайбург завдяки голам Деві Классена і Теодора Гебре Селассі. Раффаел приніс перемогу Борусії Менхенгладбах над Ганновером.

Після цього туру РБ Лейпциг продовжує посідати 3 місце в турнірній таблиці, Вольфсбург, Борусія М, Вердер та Байєр наблизилися до зони Ліги чемпіонів. Ганновер залишився на дні турнірної таблиці.