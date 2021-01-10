"У нас дуже широкий склад за якістю. Тому ми знову відпустимо найкращих виконавців, якщо це матиме фінансовий сенс і ми зможемо компенсувати їхній відхід. Я згадую про Вернера, Кунью, Кейта чи Демме – ми вже багато чого досягли і все ще розвиваємо свої спортивні навички.

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В цілому ми багато вклали в нашу команду, без сумнівів. Але подивіться: поточний склад мав ринкову вартість менш ніж 250 мільйонів, коли кожен гравець дебютував. А якщо взяти нинішню ринкову вартість, то ми коштуємо близько 550 мільйонів. Говорячи про інвестиції, потрібно враховувати цей плюс у понад 300 мільйонів. Ми створюємо цінність своїм шляхом", – заявив Мінцлафф у інтерв'ю Sport Bild.

Додамо, що після 15 турів РБ Лейпциг йде другим у турнірній таблиці Бундесліги, поступаючись лише Баварії.

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